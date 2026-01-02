Netflix собрал рекордную аудиторию в Рождество благодаря «Очень странным делам»

Фото: 5-tv.ru

За неделю с 22 по 28 декабря сериал набрал 34,5 миллиона просмотров.

Стриминговый сервис Netflix собрал и зафиксировал рекордное число просмотров в Рождество, благодаря выходу трех новых эпизодов сериала «Очень странные дела». Об этом сообщило издание Variety.

Точную аудиторию за 25 декабря платформа не раскрыла, но известно, что она также включает две трансляции матчей Национальной футбольной лиги (НФЛ) США.

По данным портала, за неделю с 22 по 28 декабря пятый сезон «Очень странных дел» набрал 34,5 миллиона просмотров. Этот результат не побил показатели ноябрьской премьеры проекта (59,6 миллиона просмотров), но занял почетное второе место. В сумме последний сезон может похвастаться 137,1 миллиона просмотров с момента старта — четвертое место среди всех популярных англоязычных сериалов Netflix.

Официально пятый сезон «Очень странных дел» попадет в рейтинг, когда станут доступны все серии. Выход финального эпизода запланировали на 31 декабря ― одновременно на стриминге и в кинотеатрах. Релиз запустил 91-дневный отсчет, в течение которого сериал сможет набрать необходимое количество просмотров для включения в рейтинг.

В недельном рейтинге Netflix после «Очень странных дел» идет южнокорейский фильм «Всемирный потоп», возглавивший чарт фильмов на иностранных языках. Среди англоязычных сериалов на втором месте пятый сезон «Эмили в Париже». Кроме того, между сезонами «Очень странных дел» вышел фильм «Шон Комбс: Расплата», набравший 3,7 миллиона просмотров на четвертой неделе показа.

