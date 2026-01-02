Жить без гипертонии возможно: кардиолог рассказал, как сделать болезнь обратимой

Фото: © РИА Новости/Денис Абрамов

Правильный подход поможет свести к минимуму риск развития гипертонии.

Жить без артериальной гипертензии вполне возможно — это не тот диагноз, к которому неизбежно приходит каждый человек в определенном возрасте. И чтобы избежать тяжелых последствий этого заболевания, достаточно вести здоровый образ жизни, проходить регулярные медосмотры, контролировать вес и избегать вредных привычек. Об этом рассказал журналистам «Известий» кардиолог и врач общей практики Денис Прокофьев.

Гипертоническая болезнь — это стойкое повышение артериального давления. Если показатели постоянно превышают цифры 120 на 80, это повод для беспокойства, потому что такая тенденция приводит к опасности возникновения инфаркта и инсульта, а также к органическим поражениям. В частности, страдает сердце, появляется угроза развития хронической сердечной недостаточности и ишемической болезни, дисфункции левого желудочка и правого предсердия.

«Люди испытывают скачки давления на фоне стресса, изменения погоды, после злоупотребления соленой пищей и алкоголем, а также курения. Эпизоды повышения давления как симптоматическая форма бывают практически у всех, но иногда достаточно убрать провоцирующие факторы, чтобы снизить риски развития артериальной гипертензии», — объяснил доктор.

Чтобы жить без гипертонии, необходимо в первую очередь регулярно измерять артериальное давление и находить причину изменения показателей. Потому что чем раньше обнаружить превышение нормы и, соответственно, определить факторы риска, тем проще будет сделать процесс обратимым. Прокофьев подчеркнул, что современная кардиология и терапия стоят именно на предупреждении серьезных нарушений работы сердца.

