В Москве со 2 января изменились цены на проезд в городском транспорте

Биометрическая оплата поездок осталась самым выгодням вариантом для жителей столицы.

Со 2 января 2026 года цены на проезд в общественном транспорте Москвы стали выше. Об этом журналистам ТАСС рассказали сотрудники пресс-службы столичного департамента транспорта.

Так, одна поездка по билету «Единый» теперь будет стоить 90 рублей вместо прежних 80, а разовое использование карты «Тройка» обойдется в 75 рублей вместо 67.

Безлимитный абонемент на месяц подорожал с 3100 до 3400 рублей, а годовой — с 22600 до 24900 рублей. Одна поездка в метро, на МЦК (Московское центральное кольцо — маршрутная линия железнодорожного пассажирского транспорта. — Прим. ред.) и наземном транспорте составляет 83 рубля при оплате банковской картой вместо прежних 74 рублей. При использовании биометрии проезд обойдется в 71 рубль (было 63 рубля).

Представители департамента транспорта подчеркнули, что биометрическая оплата, востребованная с 2020 года услуга, по-прежнему является самым выгодным вариантом для москвичей. По сравнению с оплатой банковской картой этот способ дешевле на 12 рублей.

Также в ведомстве заявили, что пересадки между метро, МЦК и МЦД (Московские центральные диаметры. — Прим. ред.) и внутри наземного транспорта остаются бесплатными при привязке карты «Тройка» в приложениях «Метро Москвы» или «Московский транспорт». Сотрудники пресс-службы МЦД отметили, что стоимость проезда со 2 января составляет 13 рублей в критически загруженные часы — с 7:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00.

