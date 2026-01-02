Умер чемпион России по футболу, спартаковец Мухсин Мухамадиев

Чемпион России по футболу в составе «Спартака» Мухсин Мухамадиев умер в 59 лет

Фото: ИЗВЕСТИЯ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Алексей Иванов

Чемпионом России спортсмен стал в 1994 году.

Бывший игрок московских «Спартака» и «Локомотива» Мухсин Мухамадиев скончался на 60-м году жизни. О его смерти сообщил таджикистанский футбольный клуб «Истиклол» на странице в соцсети X.

«С глубокой скорбью сообщаем вам, что сегодня перестало биться сердце лидера таджикистанского футбола, мастера спорта Таджикистана и Советского Союза Мухсина Муслимовича Мухамадиева», — говорится в заявлении клуба.

В «Истиклоле» Мухамадиев работал с 2022 по 2024 год, занимая пост первого вице-президента, а ранее входил в тренерский штаб команды. В феврале он перенес инсульт, после чего у него произошло еще несколько апоплексических ударов. В середине ноября экс-футболиста госпитализировали в реанимацию одной из московских клиник и подключили к аппарату ИВЛ.

Мухсин Мухамадиев стал чемпионом России в 1994 году в составе «Спартака», также выступал за «Локомотив», нижегородский «Локомотив», московское «Торпедо», «Шинник», «Арсенал» и «Витязь».

В должности спортивного директора казанского «Рубина» он дважды выигрывал чемпионат России. Также он сыграл по одному матчу за национальные сборные Таджикистана и России.

