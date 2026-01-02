Стубб в новогоднем обращении говорил о России и Украине

Фото: © РИА Новости/Алексей Витвицкий

Поздравляя сограждан, он также прогнозировал завершение конфликта с Украиной и условия мирного соглашения.

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что отношения страны с Россией изменились навсегда. О них и о будущем Москвы и Хельсинки он высказался во время новогоднего обращения к согражданам. Об этом сообщила финская телерадиокомпания Yle.

«Отношения с Россией изменились навсегда», — заявил Стубб.

Глава государства также выразил мнение относительно процесса урегулирования украинского конфликта. По его мнению, мир на Украине «ближе, чем когда-либо». Политик подчеркнул, что необходимо продолжать работу по достижению мира. В то же время он не надеется, что все пункты потенциального соглашения «будут соответствовать духу справедливости».

Стубб заверил соотечественников, что со стороны Хельсинки предпримут все возможные действия, которые позволят сохранить суверенитет и территориальную целостность Украины. В то же время другие представители власти в Финляндии мыслят и высказываются более радикально и предупреждают о якобы исходящей от России угрозе.

Так, в декабре журналисты агентства Bloomberg цитировали премьер-министра Финляндии Петтери Орпо, который говорил об опасениях и обсуждении в НАТО укрепления обороны страны. Отмечалось, что на эти цели планируется потратить около 1,8 миллиарда долларов.

Ранее, писал 5-tv.ru, Александр Стубб рассказал о переговорах европейских лидеров и президента США Дональда Трампа с лидером киевского режима Владимиром Зеленским.

