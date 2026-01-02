Фото: www.globallookpress.com/Fot. Tedi/Newspix.Pl

Польша намерена создать «самую сильную армию в Европе».

Премьер-министр Польши Дональд Туск в новогоднем обращении заявил о планах страны усилить присутствие в Балтийском море уже в 2026 году, назвав этот процесс «завоеванием Балтики».

«Мы ускорим крупные инвестиции в инфраструктуру. Это будет год быстрого завоевания Балтики. Нашей польской Балтики», — пообещал глава правительства.

Кроме того, Туск сообщил, что в следующем году власти намерены активизировать работу по наращиванию оборонного потенциала страны. По его словам, Польша рассчитывает ускорить создание «самой сильной армии в Европе».

Как ранее писал 5-tv.ru, Туск напомнил союзникам по НАТО о предназначении альянса. По его словам, объединение стран появилось в свое время для того, чтобы «защитить» страны Запада от якобы имевшей место советской агрессии, а позже и от России. Польский премьер подчеркнул, что в основу НАТО положена солидарность, а не эгоистические интересы.

