Дональд Трамп расторг соглашение об аренде полей для гольфа NLT

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/mpi34

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Договор действовал 50 лет. Предположительно, американский лидер планирует реконструировать площадки.

Президент США Дональд Трамп расторг договор аренды общественных полей для гольфа, заключенный полвека назад между Национальной парковой службой Вашингтона и Национальным фондом гольфа (National Links Trust, NLT). В то же время в прессе появляются сообщения, что американский лидер планирует провести реконструкцию этих площадок. О прекращении сотрудничества рассказали представители NLT на официальном сайте.

«NLT глубоко огорчен решением администрации Трампа расторгнуть наш 50-летний договор аренды с Национальной парковой службой. С момента принятия на себя управления полями для гольфа Rock Creek, East Potomac и Langston пять лет назад NLT неукоснительно выполнял все обязательства по договору аренды, стремясь обеспечить наилучшее будущее для общественного гольфа в Вашингтоне», — сказано в публикации.

В заявлении также подчеркнули, что фонд «категорически не согласен» с утверждением администрации Трампа о том, что условия договора аренды нарушали. Представители организации заявили, что отношения с Национальной парковой службой Вашингтона всегда были продуктивными и конструктивными.

В NLT отметили, что инвестировали в проекты по улучшению полей 8,5 миллиона долларов, в том числе краткосрочные улучшения, которые принесли весомые дивиденды, удвоив количество раундов и доходы, но сохранив при этом плату за игру значительно ниже среднерыночной для общественных гольф-полей региона. Пока поля остаются открытыми — до тех пор, пока это позволяет Белый дом.

В середине декабря Дональд Трамп заявил о планах построить Триумфальную арку в Вашингтоне — она появится напротив Мемориала Линкольну — рядом с Арлингтонским мостом и кладбищем. Президент подчеркнул, что новая арка станет уникальной для США. Как писал 5-tv.ru, до это президент показал первые результаты реконструкци Белого дома, в котором по его воле на месте снесенного крыла здания появится бальный зал.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.