«Совести нет»: Захарова о «сомнениях» западных СМИ в теракте ВСУ в Хорлах

Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В результате теракта погибли 24 человека, пострадали более 50.

Запад продолжает тактику «стратегического молчания» о террористических актах, которые устраивают киевские власти. Об этом в Telegram-канале заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя реакцию ряда иностранных СМИ, усомнившихся в наличии жертв удара ВСУ по кафе в Хорлах в Херсонской области.

«Читаю в некоторых СМИ и блогах о наличии „сомнений“ в том, что в кафе были жертвы. Если и есть сомнения, то только в чистоплотности сомневающихся. Сказала бы „Совести у вас нет, что ли?“, но не буду — знаю, что нет», — написала дипломат.

В результате ночного удара беспилотников украинских боевиков по кафе и гостинице в черноморском поселке Хорлы в Херсонской области пострадали более 50 человек, еще 24 погибли. Некоторые из жертв сгорели заживо, так как ВСУ применили зажигательную смесь.

Площадь пожара в атакованном заведении составила 500 квадратных метров. По факту жесточайшего преступления против мирного населения СК возбудил дело о теракте.

Президент России Владимир Путин согласился, что удар ВСУ по Хорлам сопоставим по жестокости, бесчеловечности и цинизму с сожжением людей в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.