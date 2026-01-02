Названа вероятная причина жуткого пожара на швейцарском курорте Кран-Монтана

Фото: Reuters/VALAIS CANTON POLICE

В злополучную ночь клуб был переполнен.

Пожар в баре Le Constellation на швейцарском горнолыжном курорте Кран-Монтан мог вспыхнуть из-за бенгальских огней в шампанском. Об этом сообщило издание Blick со ссылкой на очевидцев трагедии, находившихся в заведении.

«Одна женщина сидела на плечах у другой. У той было две бутылки с бенгальскими огнями внутри». Она взмахнула ими так высоко, что они коснулись потолка, который внезапно загорелся», — поделился посетитель по имени Натан.

По словам другого гостя, Акселя, люди начали кричать: «Пожар!» Однако, по его словам, это показалось похожим на шутку.

«Потом внезапно появилось огромное черное облако дыма, и дышать стало невозможно», — рассказал молодой человек.

По его словам, после этого на лестнице образовалась давка, в помещении начался хаос. Аксель спрятался под столом, чтобы не обгореть, затем оба посетителя смогли выбраться из полыхающего помещения, разбив окно.

Еще одна очевидица заявила, что бар был переполнен. По ее словам, клубы по соседству были закрыты, многие пошли отдыхать в Le Constellation.

«Клуб был переполнен, поэтому мы не зашли», — добавила девушка.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, пожар в баре на швейцарском горнолыжном курорте Кран-Монтан вспыхнул в новогоднюю ночь. Жертвами трагедии стали около 40 человек, еще не менее 100 получили ранения. Многие из пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Россиян среди погибших нет.

