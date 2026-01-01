«Я буквально в ужасе»: Фицо про позицию ЕС по конфликту на Украине

Фицо: я в ужасе, как некоторые лидеры ЕС смотрят на конфликт на Украине

Фото: Reuters/Bernadett Szabo

Премьер-министр Словакии эмоционально высказался в своем обращении.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо ужаснулся тем, как некоторые европейские лидеры с легкостью и корыстолюбием относятся к украинскому конфликту. Об этом он написал в личном блоге в соцсетях.

«Я буквально в ужасе от того, с какой легкостью и корыстолюбием многие лидеры Европейского союза смотрят на бессмысленные убийства украинцев и русских», — сказал политик в своем новогоднем обращении.

Мир — это не просто слово, а основа для существования людей, добавил Фицо.

До этого, 31 декабря, президент Франции Эммануэль Макрон выступил с новогодним обращением к нации, где сообщил о том, что представители всех стран ЕС и их союзники возьмут на себя обязательство защищать Украину после заключения любого мирного договора. Данное обещание будет дано представителями европейских держав 6 января.

Ранее 5-tv.ru писал, что Орбан назвал завершение конфликта на Украине условием ее укрепления. По мнению венгерского главы, каждый, кто действительно поддерживает Украину, должен стремиться к миру без промедления.

