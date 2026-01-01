Мальчик спас полуторагодовалого брата из горящего дома в Башкирии

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Все произошло 30 декабря в деревянном доме на улице Косогорная в Белорецке.

Мальчик семи лет спас из горящего дома в городе Белорецк Республики Башкортостан своего младшего брата. Об этом сообщило региональное ГУ МЧС в мессенджере MAX.

«Мальчик, не поддавшись панике, самостоятельно взял на руки своего полуторагодовалого брата Арсена и вынес его из горящего дома на безопасное расстояние», — говорится в публикации ведомства.

Все произошло 30 декабря в деревянном доме на улице Косогорная. Когда пожарная служба прибыла на место происшествия, дом был уже почти полностью охвачен пламенем, а внутри него было сильное задымление. К этому времени мальчик с братом уже находились на безопасном расстоянии от пожара.

