Дело Мариуса Хейби ломает молчание: в Норвегии вырос поток обращений о насилии

Сыну кронпринцессы грозить до 10 лет лишения свободы.

В Норвегии перед февральским судом над сыном кронпринцессы Метте-Марит, Мариусом Боргом Хейби, женщины все чаще стали рассказывать о домашнем насилии и домогательствах. Правозащитники считают, что громкое дело снижает страх просить помощи. Об этом сообщает The Guardian.

Всплеск обращений перед процессом

В крупнейшей норвежской организации по охране женского здоровья Sanitetskvinnene сообщили, что в их центры стало чаще приходить больше женщин, которые ищут совет и поддержку после пережитого насилия или сексуальных домогательств.

Генсек Мэй Бритт Бухауг объяснила это тем, что публичное обсуждение подобных историй, включая дело Мариуса Борга Хейби, снижает «порог» для обращения за помощью и постепенно разрушает табу.

По данным Норвежского центра исследований насилия и травматического стресса (NKVTS), серьезное насилие со стороны партнера переживала примерно каждая десятая женщина в стране.

32 эпизода насилия и позиция защиты

Мариусу Боргу Хейби, 28-летнему сыну кронпринцессы Метте-Марит и пасынку кронпринца Хокона, в феврале предстоит суд по 32 эпизодам, включая четыре обвинения в изнасиловании, а также претензии, связанные с домашним насилием в отношении бывшей партнерши и незаконной съемкой женщин без их согласия.

Адвокат Петар Секулич передавал, что его подзащитный не признает обвинения в сексуальном насилии и оспаривает большую часть пунктов, связанных с насилием, и намерен изложить свою версию событий уже в суде. По наиболее тяжким статьям Хейби, как сообщается, может грозить до 10 лет лишения свободы.

Скандал бьет по репутации монархии

На фоне дела Хейби активизировались сторонники отказа от монархии. Лидер движения Norge som republikk Крейг Эйен-Стокдейл отмечал, что за последние пару лет число участников выросло более чем втрое, и связывал это прежде всего с громкими обвинениями вокруг сына кронпринцессы.

При этом соавтор книги «Белые линии, паршивые овцы» Торгейр Педерсен Крокфьорд высказывал иную оценку: по его словам, королевская семья в целом остается популярной у большинства норвежцев, а общественная реакция в значительной мере окрашена сочувствием на фоне затянувшегося кризиса и проблем со здоровьем в королевском круге.

Отдельная линия — книга о наркотиках

Параллельно в медиа обсуждают и скандальную книгу, выпуск которой Хейби пытался остановить: там утверждается, что он лично продавал наркотики на улицах Осло. Эти заявления, как сообщалось, он тоже отвергал.

