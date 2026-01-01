Фото: Минобороны РФ

ЕС рискует оказаться перед необходимостью отвечать за последствия эскалации.

После атаки БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) на резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области судьба Европы «висит на волоске». Таким мнением поделился автор статьи французского издания Valeurs Actuelles.

В случае эскалации европейские столицы рискуют утратить опцию мирного разрешения конфликта, отмечается в публикации. По мнению VA, враждебные действия киевского режима способны сорвать шанс на переговоры, и именно ЕС придется отвечать за последствия. Красноречивым обстоятельством стало и то, что еврозона не выступила с официальным осуждением террористического удара по резиденции.

Ранее 5-tv.ru писал, что из сбитого беспилотника ВСУ, участвовавшего в атаке 29 декабря 2025 года, извлекли полетное задание. После расшифровки данных маршрутизации стало ясно, что его конечной целью являлся один из объектов резиденции Путина в Новгородской области. В ООН отказались комментировать попытку удара, заявив, что она «не подтверждена».

