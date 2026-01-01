Важные шаги к себе: как наполнить жизнь смыслом и выйти из внутренней пустоты

Фото, видео: 5-tv.ru

Симптом такого состояния может быть чувство потери мотивации и ощущение, что время проходит бесцельно.

Чувство внутренней пустоты и апатии знакомо многим, особенно когда привычные цели перестают работать. Психолог, кандидат педагогических наук Павел Решетов рассказал 5-tv.ru, как выйти из состояния «экзистенциального вакуума» и найти смысл в жизни с помощью простого пошагового алгоритма.

По словам эксперта, экзистенциальный вакуум — термин Виктора Франкла — описывает состояние внутренней пустоты, когда человек не видит значимых целей и ощущает бессмысленность существования. Симптомами могут быть апатия, чувство «проживания чужой жизни», потеря мотивации и ощущение, что время проходит бесцельно.

Причины этого состояния Решетов связывает с информационной перегрузкой, достижением долгосрочных целей и жизнью в соответствии с чужими ожиданиями.

Сначала следует собрать «кусочки себя». Для этого специалист порекомендовал составить список увлечений и занятий, которые поглощают полностью и заставляют забывать о времени.

Следом важно проверить на так называемое «эхо», то есть найти общую тему в своих интересах — это может стать личным «якорем».

Далее нужно протестировать гипотезу на практике. Психолог посоветовал проверить новое занятие или хобби, чтобы понять, близко ли оно.

Еще необходимо окружить себя поддержкой. Люди, которые видят вас и подтверждают вашу идентичность, помогают справляться с кризисом.

«Нужно найти своих людей, разобраться тем, кому эта тема интересна, и вместе с ними попробовать найти новый смысл себя», — сказал Решетов.

При необходимости лучше обратиться к специалисту. Иногда взгляд со стороны помогает быстрее понять себя и свои цели.

Решетов подчеркнул, что многие ждут внезапного «озарения», но идентичность формируется постепенно. Регулярная саморефлексия помогает людям лучше понимать себя и повышает психологическое благополучие.

Философия Франкла также поясняет, что смысл не приходит готовым — его нужно создавать через действия, переживания ценностей и отношение к неизбежным трудностям. Для этого подходят логотерапия, экзистенциальный анализ и практики осознанности.

