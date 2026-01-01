«Десятки человек погибли»: иностранные СМИ об атаке ВСУ на Херсонскую область

Xinhua и Ansa сообщили о десятках погибших в Херсонской области

Фото: пресс-служба губернатора Херсонской области

Зарубежная пресса отметила, что трагедия произошла на фоне роста напряженности.

О десятках погибших после атаки ВСУ на поселок Хорлы в Херсонской области сообщил целый ряд иностранных СМИ.

О трагедии, произошедшей в новогоднюю ночь, писала американская, китайская, болгарская и итальянская пресса.

«В результате ударов беспилотников в Херсонской области погибли 24 человека, более 50 получили ранения», — отметили в Xinhua.

Итальянское издание Ansa и болгарское Facti.bg процитировали сообщение губернатора региона Владимира Сальдо о факте нападения и количестве жертв.

Американское информационное агентство Bloomberg также опубликовало информацию Сальдо и сообщило о том, что СК России возбудил уголовное дело о терроризме. Они отметили, что атака произошла на фоне прогресса в переговорах по украинскому кризису.

«Трагедия в Херсоне произошла на фоне усиленного давления президента США Дональда Трампа завершить войну в Украине, в рамках чего перед Новым годом состоялась серия переговоров с обеими сторонами. На этой неделе процесс усложнился еще больше после того, как Россия обвинила Украину в нападении на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области», — уточнили в СМИ.

При этом в агентстве заявили, что данные по удару в Херсонской области якобы не были подтверждены независимыми источниками.

Ранее 5-tv.ru писал о состоянии раненых после удара ВСУ по поселку Хорлы.

