«Страшно смотреть»: Сальдо о жертвах атаки ВСУ в Херсонской области

Сальдо: тела жертв от атаки ВСУ в Херсонской области сгорели почти полностью

Фото: фото: пресс-служба губернатора Херсонской области

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Последствия вражеского налета напоминают картину после ядерного удара.

Конечной целью атаки украинских беспилотников в Херсонской области стало кафе и гостиница в Хорлах, где находились посетители и отдыхающие. Об этом губернатор региона Владимир Сальдо сообщил в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, тела погибших при вражеском ударе практически полностью сгорели.

«Идет идентификация тел. Тела полностью, практически, сгорели. На это просто страшно смотреть», — заявил Сальдо.

Он добавил, что последствия атаки напоминают картину после ядерного удара, так как на месте трагедии остались лишь силуэты людей среди завалов.

По словам губернатора, полный список погибших будет опубликован после завершения идентификации всех тел. Он также уточнил, что один ребенок сгорел заживо, а четверо детей получили ранения.

До этого стало известно, что в результате удара тремя украинскими дронами погибли 24 человека. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье 205 УК РФ («Террористический акт»). Среди пострадавших — 29 человек, в том числе дети 2008, 2012, 2018 и 2019 годов рождения, шестеро из которых находятся в тяжелом состоянии.

Сальдо подчеркнул, что ночная атака является демонстрацией террористической сущности киевского режима и была направлена на создание массовых жертв среди мирного населения.

Ранее 5-tv.ru писал о состоянии раненых после удара ВСУ в Херсонской области.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.