Принятие смертности: зачем люди планируют собственные похороны

Психолог Князева: планируя свои похороны, человек сживается с мыслью о смерти

Фото, видео: 5-tv.ru

Психолог Князева: продумывая последний обряд, клиенты высказывают необычные пожелания.

Планирование собственных похорон — это один из возможных способов выразить свою индивидуальность и облегчить близким бремя забот, сопутствующих будущей утрате. Об этом 5-tv.ru рассказала психолог и «Доула смерти» Вероника Князева.

Неповторимость характера каждого человека выражается в том числе в пожеланиях относительно конца жизни. Зачастую «Доулы смерти» сталкиваются с необычными запросами, начиная от выбора нетрадиционной для такого случая музыки и заканчивая неординарной тематикой или местом проведения церемонии.

Еще одно возможное направление работы — создание памятного проекта, или «проекта наследия». Это нечто, имеющее субъективную эмоциональную ценность, как напоминание об умершем человеке или питомце — картина, сад, татуировка, памятные аксессуары или предметы интерьера с частицами праха дорого человека или животного.

При этом, как отметила Князева, не все можно реализовать в прямом соответствии с желаниями клиента — необходимо учитывать культурные особенности региона и нормы закона.

Князева отметила, что обязанность Доулы — привести запрос клиента в соответствие с реальностью. Специалист должен подсказать, как клиенту организовать безопасные решения, отражающие ценности и желания того, кто продумывает свой погребальный обряд.

Планирование собственных похорон имеет не столько практическое значение, сколько выполняет функцию психологического самоанализа. При поддержке Доул клиент получает возможность осознать и принять неизбежность собственной смерти, при этом обретая внутреннюю опору и ощущение контроля над своей жизнью.

