«До последней секунды»: Макрон не будет участвовать в президентской гонке-2027

Макрон не будет участвовать в президентской гонке в 2027 году

Фото: Reuters/Yves Herman

Выборы на эту должность действующий французский лидер выигрывал дважды.

Лидер Франции Эммануэль Макрон не планирует баллотироваться на еще один президентский срок. Об этом сообщил сам политик во время новогоднего обращения, транслирующегося на странице Макрона в социальной сети.

«В конце 2026 года, когда придет время, постепенно начнется президентская кампания 2027 года — первая за десять лет, в которой я не буду принимать участие», — сказал французский лидер.

Он пообещал, что сделает все возможное для того, чтобы следующие выборы прошли «максимально спокойно» и «без какого-либо иностранного вмешательства».

А также дал слово работать «до последней секунды» и стараться оправдать доверие сограждан.

Президентский пост Макрон занял в 2017 году. В 2027-м истечет его второй срок на данной должности. По конституции Франции он мог побороться за этот пост и в третий раз.

