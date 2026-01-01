Около 500 тысяч жителей Стамбула вышли на митинг в поддержку Палестины
Фото: Zuma\TASS/ТАСС
На новогодней протестной акции были представлены до 400 общественных организаций.
В Стамбуле проходит новогодний митинг в поддержку Газы. Протестующие горожане размахивают палестинскими и турецкими флагами, а также скандируют призывы «закончить насилие». Об этом сообщает репортер издания AFP с места событий.
Всего на многотысячном митинге представлено более 400 общественных организаций и более 500 тысяч протестующих. Одним из организаторов стал Билал Эрдоган, младший сын президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
«Мы молимся, чтобы 2026 год принес добро всей нашей нации и угнетенным палестинцам», — говорит наследник турецкого лидера.
Билал Эрдоган является председателем совета Фонда Илим Яйма — образовательной благотворительной организации, которая также участвовала в планировании и проведении марша.
Ранее в октябре массовые митинги в поддержку Палестины прошли в Испании. Протестные акции сторонников Газы охватили Барселону, Мадрид, Валенсию, Бильбао и Корунью.
