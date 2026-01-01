В России повысили минимальные цены на водку, коньяк и бренди с 2026 года

Фото: 5-tv.ru

Новые минимальные цены на крепкий алкоголь вступают в силу в России с 1 января 2026 года. Подорожание коснется водки, коньяка и бренди. Соответствующий приказ утвердил Минфин РФ.

Согласно документу, минимальная розничная цена водки установлена на уровне 409 рублей за 0,5 литра. Для бренди нижний порог составит 605 рублей, а для коньяка — 755 рублей за ту же бутылку. Для сравнения, в 2025 году минимальная цена водки была 349 рублей, бренди — 472 рубля, коньяка — 651 рубль.

Изменения затронули не только розницу, но и производителей, а также оптовое звено. Так, минимальная отпускная цена водки у заводов повышена до 337 рублей за 0,5 литра против 287 рублей годом ранее. Минимальная оптовая цена теперь составляет 351 рубль вместо 299 рублей.

Аналогичное повышение предусмотрено и для других напитков. Минимальная отпускная цена бренди выросла до 457 рублей, а оптовая — до 463 рублей за пол-литра. Для коньяка установлены новые пороги: 546 рублей на выходе с завода и 577 рублей в опте. Ранее эти показатели были заметно ниже.

В Минфине неоднократно отмечали, что механизм минимальных цен применяется не первый год и направлен на ограничение нелегального оборота алкоголя. Минимальные цены на водку в России действуют как мера борьбы с «теневым» производством с 2009 года. Аналогичное регулирование распространилось на коньяк и бренди с 2011 года, а с 2016 года — на шампанское.

