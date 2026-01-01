Закончили эту главу жизни: Мел Гибсон расстался с матерью своего девятого ребенка

Мел Гибсон расстался с матерью своего своего девятого ребенка

Фото: Rights Managed/ТАСС

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Вместе актер и сценаристка были девять лет.

Актер Мел Гибсон расстался со сценаристкой и матерью своего девятого ребенка Розалинд Росс. Об этом они рассказали изданию People.

«Хотя нам грустно заканчивать эту главу нашей жизни, нам повезло с прекрасным сыном, и мы продолжим быть лучшими родителями», — отметили кинематографисты.

Оказалось, что 69-летний Гибсон и 35-летняя Росс разорвали отношения почти год назад, но известно об этом стало лишь сейчас.

Вместе они были около девяти лет.

Экс-возлюбленные познакомились в 2014 году, а в начале 2017 года у них родился сын — Ларс Джерард. Он стал девятым наследником артиста.

От первой жены Робин Мур у него родилась дочь Ханна и шесть сыновей: Кристиан, Эдвард, Уильям, Луис, Майло и Томас. А пианистка Оксана Григорьева подарила актеру дочь Люсси.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что актеры Марк Богатырев и Татьяна Арнтгольц не пришли в суд на собственный развод.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.