Власти Майкопа попросили жителей помочь расчистить город после мощного снегопада

Коммунальные службы не справляются с обильными завалами на улицах.

Администрация Майкопа попросила жителей города, в том числе представителей бизнеса, управляющих организаций и собственников недвижимости принять участие в ликвидации последствий мощного снегопада. Соответствующее обращение опубликовано в Telegram-канале муниципального органа.

Представители городских властей отметили, что расчистка продолжается штатными средствами коммунальных служб, однако на улицах города настолько сильные снежные завалы, что даже при круглосуточной работе спецбригад не удается своевременно устранить последствия непогоды.

Жителей города просят по возможности выйти и расчистить снег у своих подъездов, на тротуарах и рядом с жилищем, а предпринимателей и собственников провести аналогичные мероприятия на территории своих объектов. Также власти обратились к управляющим организациям, призвав их своевременно проводить снегоочистительные работы.

