Новогодняя акция «Забег обещаний» прошла в Москве и других городах России

Мероприятие объединило сразу 186 городов страны.

Всероссийская акция «Забег обещаний», объединившая участников сразу в 186 городах страны, прошла в первый день нового года в России. Кадры с московского старта в Лужниках публикует 5-tv.ru.

В этом году география проекта заметно расширилась. Так, к акции присоединились на 30 городов больше, чем годом ранее. Помимо Лужников, одним из ключевых мест проведения в столице стала площадка ВДНХ. Также мероприятие состоялось в Южно-Сахалинске, Хабаровске, Новосибирске, Тобольске, Самаре и во многих других городах страны.

Участникам предлагалось преодолеть символическую дистанцию в 2026 метров — в честь наступившего года. Организаторы подчеркнули, что не имело значения, в каком темпе двигались участники — бегом или шагом. Главное, как отмечалось в концепции проекта, — двинуться навстречу целям и обещаниям.

Про масштабы акции беседе с 5-tv.ru рассказал один из организаторов проекта Дмитрий Васильков. По его словам, мероприятие проводится уже не первый год и с каждым разом привлекает все больше людей.

«Мероприятие проходит уже не первый год. И по всей стране нас уже 30 тысяч человек», — сказал он.

Также Васильков отметил широкую географию забега и разнообразие локаций.

«186 городов. Есть как маленькие деревни, так и, конечно, самые крупные города нашей страны, несколько стартов организовали наши туристы, которые уехали за рубеж. Так что это большое мероприятие. Да и здесь около 300 человек. В Москве порядка 2700. Поэтому здорово», — уточнил он.

Участие в акции было бесплатным, однако требовалась предварительная регистрация. Забег стал частью масштабного городского проекта «Зима в Москве», который в текущем сезоне объединил культурные, образовательные и спортивные мероприятия.

