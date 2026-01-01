Насквозь мокрая пижама: ночная потливость может быть симптомом рака

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Однако у этого состояния могут быть и другие причины.

Эксперты в области здравоохранения призывают не игнорировать сильную ночную потливость: если вы регулярно просыпаетесь в насквозь мокрой постели, это может быть не просто реакцией на жару, а ранним симптомом серьезного заболевания, включая онкологию. Об этом сообщает Mirror.

Когда ночная потливость — это не норма

Потоотделение во время сна само по себе не считается чем-то необычным. Оно может быть связано с температурой в комнате, плотным одеялом, физическим состоянием или тем, что человек спит не один. Однако специалисты подчеркивают: есть важная разница между обычным дискомфортом и состоянием, которое требует внимания врача.

Речь идет о случаях, когда человек регулярно просыпается полностью мокрым от пота, а простыни, наволочки и пижама оказываются пропитанными влагой — даже если в спальне прохладно.

Что говорят врачи и медицинские организации

В Национальная служба здравоохранения Великобритании поясняют, что большинство людей действительно могут иногда потеть ночью, но систематическая сильная ночная потливость — повод обратиться к терапевту.

Эксперты из Cancer Research UK относят такое состояние к числу общих, но неспецифических симптомов рака. При этом подчеркивается, что подобный симптом может быть связан и с менее опасными причинами — инфекциями, побочными эффектами лекарств или гормональными изменениями, включая менопаузу. Тем не менее, при его появлении рекомендуется медицинская консультация.

Какие виды рака могут вызывать ночную потливость

По данным медицинских организаций, чрезмерное потоотделение во сне чаще всего связывают с онкологическими заболеваниями крови и лимфатической системы.

В Leukaemia Care отмечают, что примерно у трети пациентов с лейкемией ночная потливость появляется еще на ранних стадиях болезни. Специалисты подчеркивают, что ключевым признаком является именно интенсивность симптома.

Многие пациенты описывают это состояние так, словно они только что вышли из бассейна и сразу легли в постель.

Почему важно не игнорировать этот симптом

Симптомы рака часто зависят от локализации заболевания — кашель может указывать на рак легких, а кровь в стуле на проблемы с кишечником. Однако ночная потливость относится к так называемым «размытым» признакам, которые легко списать на стресс, усталость или бытовые условия.

Именно поэтому врачи подчеркивают: если ночная потливость повторяется регулярно, усиливается со временем и не имеет очевидного объяснения, откладывать визит к врачу не стоит.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.