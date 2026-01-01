«Особенная»: в Британии отметили 30-летие самой пожилой кошки планеты

Фото: © Getty Images/Mark Robinson / Stringer

В Великобритании официально зафиксировали 30-летний юбилей самой старой кошки в мире. Об этом сообщило издание The New York Post.

«Я с самого начала знала, что Флосси — особенная кошка, но я и представить себе не могла, что буду делить свой дом с обладательницей мирового рекорда», — восторженно рассказывает хозяйка животного Виктория Грин.

Речь идет о домашней короткошерстной черепаховой кошке Флосси, появившейся на свет 29 декабря 1995 года в графстве Мерсисайд. На сегодняшний день именно Флосси считается самым возрастным представителем семейства кошачьих среди ныне живущих.

Ее возраст был подтвержден специалистами Книги рекордов Гиннесса еще в ноябре 2022 года — тогда животному было 26 лет и 316 дней, что эквивалентно примерно 120 человеческим годам. С тех пор рекорд только укрепился: в 2025 году кошка официально перешагнула 30-летний рубеж.

За долгую жизнь Флосси сменила нескольких хозяев, после чего оказалась под опекой британской зоозащитной организации Cats Protection. Именно представители фонда занялись сбором архивных документов и ветеринарных заключений, необходимых для официальной фиксации рекорда.

В 2022 году кошку приютила Виктория Грин. По словам специалистов, несмотря на почтенный возраст, состояние Флосси оценивается как стабильное. У животного заметно ослаблены зрение и слух, однако серьезных проблем со здоровьем не выявлено. Кошка живет по распорядку: рано просыпается, завтракает, большую часть дня спит и иногда проявляет игровую активность.

«Я всегда хотела обеспечить пожилым кошкам комфортную жизнь. Я безмерно горжусь тем, что организация Cats Protection нашла для меня такую замечательную кошку», — сказала Грин.

