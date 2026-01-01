«Акт государственного терроризма»: зампред СФ об атаке на Херсонскую область

Фото, видео: пресс-служба губернатора Херсонской области;ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

Жестокий удар обнажил сущность киевского режима.

Атака ВСУ по гражданским объектам в Херсонской области — акт государственного терроризма. Об этом 5-tv.ru заявил зампред Совета Федерации Константин Косачев.

Сенатор отметил, что украинские боевики целенаправленно били по мирным гражданам, заранее применив разведывательный БПЛА, точно определивший характер цели.

«Акт государственного терроризма. Только так можно классифицировать ту страшную трагедию, которая произошла в Херсонской области в новогоднюю ночь», — заявил Косачев.

Зампред СФ подчеркнул, что ужасная гибель людей в огне после жестокого удара ВСУ не может быть списана на некую случайность — эта атака на 100 процентов обнажает истинную сущность киевского режима, который на сегодняшний день устранил для себя любые моральные ограничители.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов заявил 5-tv.ru, что для того, чтобы жестокий удар Вооруженных сил Украины по гостинице и кафе в Хорлах Херсонской области не повторился, необходимо поражать военно-промышленный комплекс киевского режима.

