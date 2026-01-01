В Швейцарии около 40 человек погибли при взрыве на горнолыжном курорте

Фото: © Getty Images/Dukas / Contributor

Трагедия произошла в новогоднюю ночь.

В результате взрыва и последующего пожара в баре в центре швейцарского Кран-Монтаны погибли около 40 человек, еще порядка 100 получили ранения. Об этом сообщает Le Nouvelliste.

Что произошло

Трагедия произошла в новогоднюю ночь в баре Constellation, расположенном в центре курорта Кран‑Монтана. Как сообщает швейцарский телеканал RTS со ссылкой на данные полиции, около 1:30 ночи в заведении произошел один или несколько взрывов, после чего начался пожар.

Огонь быстро охватил помещение, где в момент происшествия находилось большое количество людей, отмечавших праздник.

Масштаб трагедии

Полиция кантона Вале подтвердила наличие погибших, не называя пока окончательных цифр. По информации СМИ, жертвами трагедии стали около 40 человек, еще примерно 100 получили ранения различной степени тяжести.

Для эвакуации и оказания помощи пострадавшим были задействованы многочисленные машины скорой помощи и санитарная авиация. В ночное время над нагорьем работали несколько вертолетов.

Больницы франкоязычной части Швейцарии были приведены в состояние повышенной готовности для приема пострадавших.

Причины взрыва пока не установлены

На данный момент официальная версия причин взрыва отсутствует. Представители правоохранительных органов сообщили, что следствие не рассматривает произошедшее как умышленное преступление — на данном этапе речь идет о несчастном случае.

При этом, несколько источников региональной радиостанции Rhône FM допускают, что трагедия могла быть связана с нарушением правил обращения с пиротехническими изделиями. Однако эта версия пока не подтверждена официально.

Экстренные службы продолжают работу на месте происшествия.

