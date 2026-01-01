Нестандартное поздравление Путина Ким Чен Ына указало на развивающуюся дружбу двух стран

Фото: © РИА Новости/Гавриил Григоров

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В послании говорилось о боевом братстве государств.

На финише 2025 года внимание зарубежных наблюдателей привлекли сигналы, поступившие из Кремля. Президент России Владимир Путин при поздравлении лидера КНДР Ким Чен Ына использовал необычный подход, который говорит о сближении двух стран. Об этом сообщило издание Baijiahao.

Ранее Путиным было направлено новогоднее послание Ким Чен Ыну. Аналитики Baijiahao обратили внимание на заметное сближение России и КНДР в течение последнего года. По их оценке, обе страны оказались под серьезным внешним давлением со стороны Запада, что способствовало выстраиванию более тесного и практичного взаимодействия. На этом фоне сам факт поздравления Ким Чен Ына со стороны Путина не вызвал удивления, однако особый интерес вызвал момент его отправки.

«Согласно сообщения СМИ, Путин направил поздравительное послание северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну 18 декабря <…> За две недели до начала торжеств», — уточняют журналисты.

В Китае подчеркнули, что в тексте поздравления Путиным была дана высокая оценка действиям армии КНДР, оказавшей поддержку Вооруженным силам России. Также в послании подчеркивались прочная дружба и боевое братство стран.

Само же решение направить поздравление задолго до Нового года, по мнению китайских аналитиков, свидетельствует о действительно теплом и доверительном характере отношений между двумя государствами.

«Поздравительное письмо Путина равносильно заявлению миру, особенно западному лагерю, об особом характере этих отношений», — считают в Китае.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.