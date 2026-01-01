«Я больше, чем просто должность»: как справиться с кризисом после потери работы

Фото, видео: 5-tv.ru

В таких ситуациях большую роль играет поведение близких, отметил психолог.

Если после потери работы у человека наступает кризис идентичности, нужно суметь отделить личность от должности. Об этом 5-tv.ru рассказал психолог, кандидат педагогических наук, доцент Павел Решетов.

Эксперт пояснил: подобная проблема возникает из-за того, что человек склонен сильно привязывать себя к профессии. То есть приравнивать «я» к своей должности. Поэтому при потере работы могут возникнуть сильные переживания.

«Для многих наш профессиональный статус является единственной ценностью. <…> Чем крепче привязана самооценка к профессии или статусу, тем сильнее кризис после его потери. <…> Что с этим можно сделать? Во-первых, отделить свое „я“ от своей должности. Кто я? И кто моя должность? Потому что на самом деле такое слияние, когда происходит, мы не воспринимаем себя отдельно от своей должности и не понимаем, чем мы можем быть ценны», — отметил специалист.

Во-вторых, Решетов советовал переосмыслить свой опыт, понять, чего человек смог добиться на этом месте работы, а что было с ним и без должности.

Важно осознать и то, что произошедшее становится переходом к чему-то новому. Психолог подчеркнул, что этот переход может занять определенное время, которое нужно себе дать. К тому же этот переход может сопровождаться какими-либо потерями. Нужно обратить внимание на другие доступные пути развития.

«Исследовать альтернативы идентичности, фактически разбираясь: „А кем я еще могу быть?“. Здесь надо сказать, наверное, наиболее успешными в этой ситуации оказываются те люди, которые, как говорят, не складывают все яйца в одну корзину. Когда они работают в одной сфере, интересуются другой сферой, еще периодически занимаются чем-то третьим. С одной стороны, они не такие сконцентрированы на чем-то одном. А с другой — у них всегда есть какие-то запасные варианты», — пояснил Решетов.

Чтобы разобраться в том, кто «я», можно выписать на одном листе бумаги, что человек из себя представляет как профессионал, какими качествами он обладает. А на втором листочке — черты, характерные для человека как личности. Во второй список входят также интересы, хобби и даже слабости. Также во втором листке должны оказаться социальные статусы: отец, возлюбленный и так далее. Кроме того, нужно указать, что для вас важно в отношениях с близкими людьми.

Поддержка таких людей тоже играет немаловажную роль в выходе из кризиса идентичности. Однако им нужно помнить, что не стоит напоминать потерявшему работу о его прежней деятельности и сравнивать то, каким он был и каким стал. Но и опекать того, кто оказался в данной ситуации, не стоит, как и давить на него, предупредил Решетов.

Важно еще не обесценивать чувства близкого человека, находящегося в таком кризисе. Фразы вроде «это все ерунда» способны сделать только хуже.

Лучше всего показать ему, что он ценен для окружения сам по себе и без его должности.

Если самостоятельно или при помощи близких выйти из кризиса идентичности не выходит, то нужно обратиться к профессионалу, рекомендовал психолог.

