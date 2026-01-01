Умерла легенда французской моды Жаклин де Риб в возрасте 96 лет

Фото: Marty Lederhandler/ТАСС

Ее нередко называли «последней королевой Парижа».

Легендарная модельер и символ французской элегантности Жаклин де Риб скончалась на 97-м году жизни. Об этом сообщили в Agence France-Presse.

Как уточнила помощница модельера Стефани Мули, смерть Жаклин де Риб наступила во вторник на территории Швейцарии.

Жаклин де Риб была французской аристократкой, модельером и одной из ключевых икон стиля второй половины XX века. За способность превращать светскую жизнь в тщательно выстроенный визуальный ритуал ее нередко называли «последней королевой Парижа».

Она родилась 14 июля 1929 года в Париже в старинной аристократической семье Боннен де ла Бонньер де Бомон. В 1948 году, выйдя замуж за банкира Эдуара де Риба, она получила титул графини и почти сразу обрела репутацию женщины с безупречным вкусом. При этом де Риб не просто следовала моде — она сознательно выстраивала вокруг себя целостный визуальный мир, где одежда, жесты, прическа и контекст появления работали как единый художественный образ.

Ее влияние на моду определилось задолго до запуска собственного бренда. Уже в 1950-е годы Жаклин де Риб регулярно входила в списки самых элегантно одетых женщин мира, а позже была включена в International Best Dressed List Hall of Fame, что окончательно закрепило за ней статус эталона светской элегантности.

Она была клиенткой и музой ведущих кутюрье своего времени — от Ива Сен-Лорана до Валентино Гаравани — и умела носить вещи так, что ее фотографии в них становились своеобразными учебниками стиля для международной прессы.

В начале 1980-х годов, уже будучи признанной иконой стиля, Жаклин де Риб решила превратить свое чувство формы и сценичности в бизнес и основала собственный дом моды. Первые коллекции она показывала прямо у себя в гостиной в Париже, превращая презентации в закрытые спектакли для избранной публики.

