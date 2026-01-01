Площадь пожара в кафе в Херсонской области после удара ВСУ составила 500 квадратных метров

Фото: ИЗВЕСТИЯ

В результате теракта погибло 24 человека.

Площадь пожара в кафе, атакованном беспилотниками ВСУ в поселке Хорлы, составила 500 квадратных метров. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря губернатора региона Владимир Василенко.

«Пожарные ликвидировали возгорание в 08:40 (по московскому времени. — Прим. ред.), общая площадь пожара составила 500 квадратных метров», — уточнил Василенко.

Из-за атаки ВСУ погибли 24 человека, в том числе и один ребенок. Многие из них сгорели заживо. Кроме того, более 29 человек получили ранения, в том числе и дети, пятеро из которых были госпитализированы.

Сообщалось, что один из БПЛА, атаковавших кафе и гостиницу в поселке Хорлы, был оснащен зажигательной смесью. Ее же ранее ВСУ использовали для поджога сельскохозяйственных угодий.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что СК признал терактом удар ВСУ по Херсонской области.

