В Швейцарии несколько человек погибли при взрыве на горнолыжном курорте

Трагедия произошла в новогоднюю ночь.

В Швейцарии несколько человек погибли в результате взрыва и последующего пожара, произошедших в баре на горнолыжном курорте Кран-Монтана. О случившемся сообщил телеканал RTS со ссылкой на данные местной полиции.

Как уточнили в правоохранительных органах, инцидент произошел в новогоднюю ночь. Обстоятельства взрыва на данный момент остаются неясными, официальная версия причин происшествия пока не озвучена. Точное количество погибших и пострадавших уточняется.

Сообщается, что на месте работают экстренные службы, в том числе задействована санитарная авиация. Спасательная операция продолжается.

По информации RTS, на данном этапе у следствия нет оснований предполагать криминальный характер произошедшего. Рассматривается версия несчастного случая, однако источник взрыва и возгорания пока не определен.

В то же время несколько собеседников региональной радиостанции Rhône FM сообщили, что трагедия могла быть связана с нарушением правил обращения с пиротехническими изделиями. При этом подчеркивается, что данная версия официально не подтверждена.

