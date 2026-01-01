Губернатор Курской области сообщил об атаке ВСУ в новогоднюю ночь

Фото: Telegram/Александр Хинштейн /Hinshtein

Александр Хинштейн заявил, что в результате обстрела повреждены пять домов в Рыльском районе.

Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил об очередной атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), произошедшей в новогоднюю ночь. По его словам, удар пришелся по хутору Фонов в Рыльском районе.

«Даже в новогоднюю ночь укронацисты не переставали бесчинствовать… В результате прилетов повреждено остекление пяти домовладений. К счастью, никто не пострадал! Жильцы домов ночь переждали у родных», — написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

Глава региона охарактеризовал удары как «подлые» и заявил, что таким действиям не может быть оправдания. Он пообещал, что все пострадавшие получат помощь.

«Обязательно поможем с восстановлением пострадавшего жилья, никто не останется без внимания!» — заявил Хинштейн.

По словам Хинштейна, комиссия уже фиксирует ущерб, а ремонтные бригады в ближайшее время приступят к работе.

Губернатор также призвал жителей области сохранять бдительность и не пренебрегать мерами безопасности.

