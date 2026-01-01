СК признал терактом удар ВСУ по Херсонской области

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Возбуждено уголовное дело.

Возбуждено уголовное дело о теракте по факту гибели мирных жителей Херсонской области после атаки ВСУ, в результате которой погибли 24 человека, включая ребенка. Об этом сообщает официальный представитель СК России Светлана Петренко в своем Telegram-канале.

«По данным следствия, в ночь на 1 января была совершена массированная атака украинскими беспилотными летательными аппаратами, снаряженными боеприпасами, по зданию кафе в селе Хорлы Каланчакского муниципального округа Херсонской области. В результате атаки погибли более 20 человек, большое количество людей получили ранения», — отмечается в сообщении.

Ранее об инциденте сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. Он отметил, что атака была совершена после предварительной разведки и произошла практически в момент новогоднего боя курантов, что, по его мнению, свидетельствует об особом цинизме киевского режима.

Многие из убитых, добавил чиновник, сгорели заживо.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что учебные заведения и психоневрологический диспансер в Туапсе повреждены дронами ВСУ. Известно, что в результате атаки украинскими беспилотниками два человека получили травмы. Пострадавших доставили в больницу. Их жизни ничего не угрожает.

