Люди сгорели заживо: ВСУ атаковали кафе и гостиницу в Херсонской области в новогоднюю ночь

При атаке дронов на кафе и гостиницу в Херсонской области погибли 24 человека

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов

В Херсонской области в результате атаки трех беспилотников ВСУ на кафе и гостиницу в поселке Хорлы погибли 24 человека, включая одного ребенка, еще свыше 50 получили ранения. Об этом 1 января заявил губернатор региона Владимир Сальдо.

«Сегодня ночью противник нанес целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год. По предварительным данным, пострадали более 50 человек, 24 человека погибли. Цифры уточняются… Многие сгорели заживо. Погиб ребенок», — написал глава Херсонской области в Telegram-канале.

По словам Сальдо, один из дронов был оснащен зажигательной смесью, которую ВСУ ранее использовали для поджога сельскохозяйственных угодий.

Губернатор подчеркнул, что атака была совершена после предварительной разведки и произошла практически в момент новогоднего боя курантов, что, по его мнению, свидетельствует об особом цинизме киевского режима.

