Лукашенко осудил атаку украинских БПЛА на резиденцию Путина

Белорусский лидер заявил об этом в ходе телефонного разговора с президентом России.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным решительно осудил атаку украинских беспилотных летательных аппаратов на резиденцию главы российского государства в Новгородской области. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

В публикации отмечается, что Лукашенко расценил произошедшее как безрассудную и циничную провокацию, направленную против президента России. В Кремле подчеркнули, что атака была предпринята на фоне контактов между Россией и США, посвященных поиску путей мирного урегулирования конфликта.

В ходе беседы Владимир Путин и Александр Лукашенко также обменялись теплыми поздравлениями с наступающим Новым годом. Белорусский лидер высоко оценил новогоднее обращение президента России, которое он посмотрел в сети.

Кроме того, главы государств обсудили текущую международную и региональную повестку, а также затронули ряд двусторонних вопросов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о международной реакции на атаку резиденции Путина.

