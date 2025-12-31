В России проведут выборочную перепись населения в 2028 году

Фото: © РИА Новости/Антон Денисов

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Микроперепись охватит не менее пяти процентов населения.

Правительство России планирует провести выборочную перепись населения в 2028 году. Об этом сообщается в утвержденном плане мероприятий в рамках Стратегии по реализации семейной и демографической политики до 2036 года.

«Подготовка, проведение и подведение итогов выборочного федерального статистического наблюдения в отношении части лиц, подлежащих Всероссийской переписи населения, на основе выборки не менее 5% населения Российской Федерации — микропереписи населения 2028 года», — указано в документе, цитату из которого приводит РИА Новости.

Ответственными за организацию мероприятия назначены Росстат, Минэкономразвития, Минтруд, Минцифры и Социальный фонд. Согласно документу, в ходе переписи будут собраны актуальные данные о социальных и демографических характеристиках населения, которые позднее будут опубликованы в сводных отчетах.

Вице-премьер Татьяна Голикова 22 декабря в ходе итогового заседания Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере отметила рост рождаемости в 26 регионах страны. Среди лидеров по этому показателю названы Магаданская область, Севастополь, Ямало-Ненецкий автономный округ, Мордовия, Ленинградская и Калининградская области.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.