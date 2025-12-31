Чемпионку мира по быстрым шахматам Горячкину встретили в аэропорту Шереметьево

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Она вернулась после триумфа на чемпионате мира по рапиду в Дохе.

Чемпионку мира по быстрым шахматам Александру Горячкину встретили в аэропорту Шереметьево после триумфа на чемпионате мира по рапиду, который проходил в столице Катара Дохе. Спортсменка призналась в беседе с журналистами, что сделала все возможное для победы в турнире.

«Эмоции, конечно, зашкаливают, потому что победа — это всегда очень-очень приятно. Потому что я сделала все, что могла, и этого было достаточно», — сказала Горячкина.

Для шахматистки новый год начинается с победы. По словам Горячкиной, стать чемпионкой мира именно под Новый год «очень круто», так как именно в этот праздник все желания сбываются.

Александра Горячкина стала чемпионкой мира по быстрым шахматам 28 декабря. На тай-брейке россиянка победила китаянку Чжу Цзиньэр в первой партии и сыграв вничью во второй. Другая шахматистка из России, Екатерина Лагно, с 7,5 очка заняла девятое место в турнирной таблице. Полина Шувалова с 7,5 стала 13-й, а Анна Шухман с 6,5 — 40-й.

Александра Горячкина стала третьей в истории гражданской России, которая завоевала этот титул. До этого победу в турнире также одерживали Александра Костенюк в 2021 году, а также Анастасия Боднарук в 2023 году.

Ранее 5-tv.ru писал, что российский 12-летний шахматист Склокин победил в блице чемпиона мира из Индии. Партия закончилась на 80-м ходу.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.