«Мы большая, сильная и сплоченная семья»: Путин поздравил россиян с Новым годом

Президент подчеркнул значение единства народа, личной ответственности за будущее страны и поддержки участников специальной военной операции.

Президент России Владимир Путин в новогоднюю ночь обратился к гражданам страны с традиционным поздравлением по случаю наступления 2026 года. Глава государства выступил с речью перед боем курантов, подводя итоги года и обозначая ключевые ценности, которые определяют будущее России.

В обращении Путин отметил, что каждый человек ощущает течение времени и понимает связь личного выбора с судьбой страны. Он подчеркнул важность опоры на собственные силы, поддержку близких и готовность помогать друг другу. Президент заявил, что именно взаимная поддержка дает уверенность в реализации планов и надежд.

«Уважаемые граждане России, дорогие друзья, в эти минуты, перед наступлением нового года, мы все ощущаем течение времени, перед нами будущее, и каким оно будет, во многом зависит от нас. Мы рассчитываем на свои силы, на тех, кто рядом, кто нам близок и дорог, и всегда сами готовы подставить плечо. Такая взаимная поддержка дает нам уверенность в том, что все задуманное, наши надежды и планы обязательно исполнятся», — сказал Путин.

Президент отметил, что личные цели и стремления граждан неотделимы от судьбы родины. По его словам, труд, успехи и достижения каждого формируют новые страницы тысячелетней истории страны, а прочность национального единства определяет суверенитет, безопасность и развитие государства.

Отдельную часть обращения Путин посвятил участникам специальной военной операции. Он подчеркнул, что поддержка бойцов остается важнейшей задачей для всего общества, и заверил, что миллионы россиян в новогоднюю ночь думают о них, сопереживают и надеются на них. Глава государства поздравил военнослужащих с наступающим Новым годом и выразил уверенность в победе.

Путин также назвал Новый год праздником веры в лучшее, временем, когда люди открыты для любви, дружбы, милосердия и заботы о тех, кто нуждается в поддержке. Он отметил важность семейных ценностей, традиций, веры и памяти, которые объединяют поколения и укрепляют общество.

В завершение обращения президент пожелал гражданам здоровья, счастья, благополучия и взаимопонимания, подчеркнув, что Россия остается единой большой семьей. Он выразил уверенность, что страна продолжит двигаться вперед ради будущих поколений, и поздравил россиян с наступающим 2026 годом.

