Правда ли, что из-за стресса мы болеем чаще? Ученые объясняют связь

Кратковременные переживания редко подрывают здоровье, но затяжной стресс может незаметно ослаблять защиту организма.

Заведующий кафедрой наук о жизни Имперского колледжа Лондона Дэниел М. Дэвис подчеркивает, что само понятие стресса слишком общее. По его словам, одно дело — кратковременное напряжение, например при просмотре фильма ужасов, и совсем другое — длительный стресс, связанный с разводом, финансовыми проблемами или хронической тревогой.

Кратковременный стресс действительно влияет на иммунную систему, но этот эффект, как объясняет Дэвис, носит временный характер. Количество иммунных клеток в крови может меняться, однако примерно через час показатели возвращаются к норме, поэтому серьезного ущерба здоровью это обычно не наносит. Слова эксперта приводит The Guardian.

Почему хронический стресс опаснее

Совсем иначе организм реагирует на длительное напряжение. Когда мозг воспринимает ситуацию как угрозу, надпочечники начинают активно вырабатывать адреналин и кортизол. Эти гормоны запускают реакцию «бей или беги»: учащается сердцебиение, повышается давление, а иммунная система временно подавляется, поскольку в момент опасности она не является приоритетом для выживания.

Дэвис отмечает, что влияние кортизола можно наблюдать даже на молекулярном уровне. В лабораторных условиях иммунные клетки эффективно уничтожают поврежденные или больные клетки, например раковые. Однако при добавлении кортизола их способность выполнять эту задачу резко снижается. Если подобное гормональное воздействие продолжается неделями или месяцами, иммунная защита постепенно ослабевает.

Можно ли укрепить иммунитет, снижая стресс

Существуют практики, которые помогают уменьшить уровень кортизола — осознанность, тайцзи, дыхательные техники и другие методы управления стрессом. Теоретически это должно приносить пользу иммунной системе. Однако, как подчеркивает Дэвис, научно доказать прямую связь сложно: невозможно этично подвергать людей инфекциям ради эксперимента, а объективно измерить «иммунное здоровье» в реальной жизни крайне непросто.

К тому же полностью избежать стресса невозможно. По словам ученого, любые изменения в жизни сопровождаются стрессовой реакцией — и далеко не всегда она вредна, поскольку часто связана и с положительными событиями.

Когда стоит обратиться к врачу

Несмотря на все сложности исследований, эксперты сходятся в одном: если стресс стал хроническим и не отпускает месяцами, это повод не игнорировать проблему. Дэвис советует в таких случаях обратиться к терапевту, чтобы обсудить возможные способы поддержки психического и физического здоровья.

