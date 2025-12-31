France 24 и La République написали о брифинге Минобороны РФ в нейтральном тоне

Фото: Минобороны РФ

Французские, индийские, китайские и другие издания по-разному прокомментировали заявления оборонного ведомства.

На брифинг начальника зенитных ракетных войск ВКС России генерал-майора Александра Романенкова об атаке БПЛА на резиденцию президента России Владимира Путина последовала соответствующая реакция зарубежных СМИ. Часть из них обошлась нейтральными цитатами, а часть поддержала позицию Минобороны РФ.

Адитья Радж Каул, индийский журналист NDTV, обратил внимание на то, что Минобороны РФ подчеркнуло целенаправленный и спланированный характер атаки украинских боевиков на резиденцию президента.

Он также дословно процитировал заявление генерал-майора Романенкова о том, что Киев провел массированную атаку на здание резиденции сразу с нескольких направлений, а также то, что 91 украинский дрон был сбит над Брянской, Смоленской и Новгородской областями.

Подача французского издания France 24 оказалась более нейтральной.

«Минобороны РФ опубликовало видео сбитого беспилотника, который, как утверждается, был запущен Украиной по резиденции президента Владимира Путина», — пишет журнал.

Французские журналисты также отметили, что пропагандисты киевского режима назвали это заявление «ложью».

Ресурс также процитировал заявление российского оборонного ведомства о том, что атака была тщательно спланированной и осуществлялась поэтапно, при этом оставив неопределенную формулировку о том, что подлинность видео «не была независимо подтверждена».

Похожей интонацией обошлась La République du centre — авторы публикации отметили, что Украина описывает показания Минобороны РФ как «полностью сфабрикованные», при этом не занимая позиции ни одной из сторон. Примерно такого же содержания оказались публикации Al Arabiya English, Barron´s и Le Figaro.

При этом китайские журналисты из Xinhuanet поддержали позицию России, не выразив сомнений в том, что атака на резиденцию действительно имела место.

Ранее были опубликованы кадры сбитого БПЛА, летевшего на резиденцию Путина.

