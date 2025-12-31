Рубио на переговорах с Лавровым процитировал «Крестного отца»

Фото: Reuters/Kevin Mohatt

Госсекретарь США использовал реплику из фильма, говоря о необходимости диалога между ядерными державами.

Госсекретарь США Марко Рубио во время февральской встречи российской и американской делегаций в Эр-Рияде обратился к министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову с цитатой из фильма «Крестный отец». Об этом сообщила газета The New York Times.

«Я всю жизнь стараюсь не быть беспечным. Женщины и дети могут быть беспечными, но не мужчины», — вольно передал цитату Рубио.

Таким образом глава американского внешнеполитического ведомства дал понять, что страны, обладающие ядерным оружием, обязаны сохранять каналы общения независимо от политических разногласий.

По данным The New York Times, реакция российской стороны была сдержанной, однако Сергей Лавров улыбнулся, услышав знакомую кинематографическую цитату.

Переговоры делегаций России и США состоялись в Эр-Рияде 18 февраля. Ключевой темой встречи стало восстановление диалога между Москвой и Вашингтоном после продолжительного периода напряженности.

По итогам контактов стороны договорились о формировании отдельных переговорных групп, в том числе для обсуждения ситуации вокруг Украины.

