Сергею Дроботенко удалось поделиться редким кадром с Региной Дубовицкой

Домашняя встреча перед праздником привлекла внимание к судьбе телеведущей.

Юмористу Сергею Дроботенко накануне удалось побывать в гостях у Регины Дубовицкой, которой 31 декабря исполнится 82 года. Телеведущую он навестил заранее, решив не откладывать поздравление на самый напряженный день года. Встреча прошла в теплой и камерной обстановке, в компании Елены Воробей, с которой хозяйку дома связывают давние дружеские отношения. Несмотря на возраст, Регину Дубовицкую гости застали бодрой, энергичной и настроенной на общение.

Во время визита Сергей Дроботенко не ограничился личными поздравлениями и привел с собой близких друзей. Кадрами с этой встречи он поделился в соцсетях, сопроводив публикацию личным комментарием.

«Угораздило же Регину Игоревну родиться 31-го декабря… Самый сумасшедший день. Поэтому навестили её чуть раньше с Еленой Воробей. Да и с подругой любимой она повидалась, что приходится мне ближайшей родственницей… И вас с наступающим, ребята! И такой же теплой и душевной компании», — написал Дроботенко.

Интерес к Регине Дубовицкой в последние годы заметно вырос, особенно на фоне того, что программа «Аншлаг» не выходит в эфир уже три года. Будущее проекта остается неопределенным: многие артисты, чьи карьеры начинались под ее руководством, давно не связаны с передачей, а вопрос о возможном новом ведущем остается открытым.

В профессиональной среде среди наиболее вероятных кандидатов на эту роль все чаще называют Сергея Дроботенко. Он регулярно навещает Регину Дубовицкую, поддерживает с ней личный контакт и остается близок к кругу людей, много лет формировавших облик культового юмористического шоу.

