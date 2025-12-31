Во дворе жилого дома Москвы нашли гранату

Фото, видео: 5-tv.ru

На месте работают взрывотехники.

Во дворе жилого дома в Москве обнаружили гранату. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

В Северном административном округе Москвы была найдена граната РГД-5. Боеприпас обнаружили во дворе жилого дома по адресу: улица Усиевича, дом 4.

Территория была оцеплена. На место прибыли оперативные службы, были вызваны взрывотехники.

Ранее 5-tv.ru писал о том, кто может быть ответственен за взрыв на юге Москвы. Трагедия произошла ночью 24 декабря на Елецкой улице около здания ОМВД. В результате погибли двое сотрудников ДПС, лейтенанты — 24-летним Ильей Климановым и 25-летним Максимом Горбуновым и один человек, находившийся поблизости.

Полицейские заметили подозрительного мужчину около одного из служебных автомобилей. А когда подошли к нему поближе, прогремел взрыв.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статьям «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» и «Незаконный оборот взрывных устройств».

