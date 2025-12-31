Жители столицы могут начать год с добрых дел в рамках проекта «Зима в Москве»

Фото: © РИА Новости/Пелагия Тихонова

Некоторые благотворительные проекты хорошо знакомы жителям города, так как проходят не впервые.

Некоммерческие организации (НКО) организовали несколько благотворительных проектов. Об этом сообщил портал mos.ru.

«В праздничные дни москвичи смогут принять участие в благотворительной беговой экскурсии, передать подарки к Рождеству, поддержать детей из многодетных семей, посетить приют для животных и фестиваль-пристройство», — рассказала председатель Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы Екатерина Драгунова.

Фонд развития инклюзии в спорте «Больше чем можешь» уже пятый раз приглашает всех желающих 1 января в 10:00 принять участие в благотворительной беговой экскурсии «Вокруг Садового кольца». Длина маршрута составляет 16 километров, во время преодоления которых участники услышат рассказы об истории столичных улиц и памятников архитектуры.

Все собранные средства будут направлены в поддержку подопечных фонда — людей с особенностями здоровья.

Благотворительный фонд «Собаки, которые любят» 5 января в торгово-развлекательном центре на улице Авиаторов проведет ежегодный фестиваль. На котором можно будет пообщаться с животными и выбрать питомца. А также получить консультацию по характеру и особенностям каждого хвостатого. Кроме того, хозяева получат в подарок все необходимое для первых дней пребывания четвероного друга в новом доме.

Там же пройдет благотворительный маркет. Собранные средства пойдут на лечение животных в приютах и корм для них. Все желающие также могут оставить подарки для подопечных фонда.

Другой благотворительный фонд — «Ника» приглашает на экскурсию в центр «Мокрый нос». Там можно будет выгулять и поиграть с животными, а также принести им полезные подарки. Центр будет открыт для посещения со 2-го по 5 января.

До 3 января организация «Справедливая помощь доктора Лизы» принимает продуктовые наборы, новогодние подарки для детей и теплые вещи семьям для нуждающихся жителей приграничных регионов.

А до 11 января будет действовать благотворительная акция «Добрая елка». В ее рамках все желающие могут исполнить мечты детей и подростков, которые остались без попечения родителей, проходят лечение, имеют сложные диагнозы, проживают в неполных или малообеспеченных семьях или являются детьми участников СВО.

Детские желания можно найти на новогодних елках на разных площадках столицы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что около 500 тонн гумпомощи доставили в зону СВО волонтеры Северного округа Москвы.

