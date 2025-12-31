Зенитчик рассказал про отражение попытки атаки ВСУ на резиденцию Путина
Первые вражеские беспилотники зашли с южного направления — с Тверской области.
За время налета дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области был уничтожен 41 беспилотник. Об этом рассказал начальник зенитного расчета с позывным «Гром».
Первые вражеские беспилотники зашли в Новгородскую область с южного направления — с Тверской области. Вторая волна дронов зашла с западной стороны и двигалась в направлении резиденции президента.
«Попытка просочиться сквозь боевой порядок и перегрузить нашу оборону оказалась неудачной», — сказал зенитчик.
В ночь с 28 на 29 декабря киевский режим пытался атаковать с применением БПЛА дальнего действия резиденцию Путина в Новгородской области.
Для удара использовался 91 беспилотный летательный аппарат. Все дроны, направлявшиеся в сторону резиденции российского лидера, были своевременно зафиксированы средствами противовоздушной обороны РФ и уничтожены на подлете.
