Пытавшиеся атаковать резиденцию Путина дроны взлетели из Сумской и Черниговской областей

Вражеские беспилотники шли на предельно малой высоте.

Украинские БПЛА, попытавшиеся атаковать резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области, взлетели из Сумской и Черниговской областей Украины. Об этом стало известно из брифинга начальника зенитных ракетных войск ВКС России генерал-майора Александра Романенкова.

Беспилотники ВСУ были обнаружены подразделениями аэрокосмических войск России около 19:20 28 декабря. Аппараты самолетного типа шли на предельно малых высотах.

Ранее глава МИД РФ заявил, что атака Вооруженных сил Украины на резиденцию президента России в ночь с 28 на 29 декабря вновь продемонстрировала истинный характер киевских властей.

Россия регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ с начала специальной военной операции, объявленной президентом РФ Владимиром Путиным в конце февраля 2022 года. Для ударов противник использует беспилотные летательные аппараты и ракетное вооружение.

