Британская пресса включила советский фильм в подборку новогодней классики

Зарубежные критики вспомнили картину, без которой в России невозможно представить праздничный вечер.

Советскую комедию «Ирония судьбы, или С легким паром!» включили в число лучших фильмов для праздничного просмотра по версии британского издания The Guardian. Рейтинг составил кинокритик Фила Хоуда, отдельно подчеркнувший, что в подборку вошла именно оригинальная лента, снятая режиссером Эльдаром Рязановым, а не ее американская версия «О судьбе», поставленная Марюсом Вайсбергом.

По мнению Хоуда, романтическая комедия 2022 года быстро стирается из памяти зрителей, тогда как фильм 1976 года продолжает вызывать эмоциональный отклик и сохраняет особое место в культурном сознании россиян.

Критик отметил, что картина построена на череде неловких и комичных ситуаций, в которые постоянно попадают герои, а общее настроение пронизано характерной славянской меланхолией. Дополнительную выразительность, по его словам, создают песни Микаэла Таривердиева, звучащие под гитарный аккомпанемент.

В той же подборке издание рекомендует к просмотру и другие знаковые картины мирового кино — от классических работ Билли Уайлдера, фильмов Стэнли Кубрика и Пола Томаса Андерсона до лент Вуди Аллена, Кэтрин Бигелоу и Роба Райнера, которые давно стали частью зимнего кинорепертуара.

Ранее певица Любовь Успенская высказывала мнение о том, что песни из «Иронии судьбы, или С легким паром!» обладают депрессивным настроением, однако это не помешало фильму получить высокую оценку одного из ведущих британских изданий.

