Международный резонанс: реакция государств на попытку удара по резиденции Путина

На попытку удара по резиденции Путина отреагировали во всем мире

Фото: MARKIIAN LYSEIKO/ТАСС

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

К вечеру следующего дня откликнулись в США, странах Центральной Азии, на Ближнем Востоке, а также в Индии и Китае.

На заявления российских официальных лиц о попытке массированного удара украинских беспилотников по резиденции президента России в Новгородской области, прозвучавшие 29 декабря, к вечеру следующего дня откликнулись в США, странах Центральной Азии, на Ближнем Востоке, а также в Индии и Китае. Реакция варьировалась от жесткого осуждения до сдержанной обеспокоенности и призывов к деэскалации.

Позиция Соединенных Штатов

Поздним вечером 29 декабря президент США Дональд Трамп, выступая после встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, первым из зарубежных лидеров публично сообщил, что узнал об атаке от президента России Владимира Путина в ходе телефонного разговора. Ранее о контакте глав государств упоминал и помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«Это неприемлемо. Не забывайте, ведь я лично остановил поставки ракет Tomahawk (Украине. — Прим. ред.). Я сделал это, потому что сейчас деликатный этап переговоров, не время для таких действий», — подчеркнул Трамп.

Американский президент также отметил, что был «очень зол», услышав о произошедшем от российского коллеги.

Реакция Ближнего Востока

Одними из первых после заявления Трампа атаку осудили в Объединенных Арабских Эмиратах. Министерство иностранных дел ОАЭ в ночь на 30 декабря охарактеризовало произошедшее как гнусный акт, представляющий угрозу безопасности и стабильности, и заявило о солидарности с президентом России.

Похожую позицию занял и Пакистан. Премьер-министр Шехбаз Шариф назвал произошедшее «отвратительным актом» и «серьезной угрозой миру, безопасности и стабильности», подчеркнув, что подобные действия особенно опасны на фоне попыток мирного урегулирования. В соцсети Х он выразил солидарность с Владимиром Путиным и решительное неприятие любых шагов, подрывающих безопасность.

Осторожные формулировки Ирана

Иран, подписавший в начале 2025 года соглашение о стратегическом партнерстве с Россией, занял более сдержанную позицию. Представитель МИД Исламской Республики Эсмаил Багани заявил, что Тегеран последовательно настаивает на необходимости мирного разрешения конфликта между Россией и Украиной.

«Мы надеемся, что обе страны как можно скорее смогут разрешить свои разногласия в ходе переговорного процесса, и мы станем свидетелями завершения этой дорогостоящей войны», — сказал Багаи.

Индия и Китай

Утром 30 декабря премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил «глубокую обеспокоенность» произошедшим, не возлагая прямую ответственность на Киев. Он подчеркнул, что дипломатические усилия остаются наиболее жизнеспособным способом прекращения боевых действий, и призвал не подрывать переговорный процесс.

Аналогичный подход продемонстрировал и МИД Китая. В Пекине призвали все стороны придерживаться трех принципов: не допускать расширения конфликта, избегать эскалации и создавать условия для политического урегулирования кризиса.

Центральная Азия

С резкой реакцией выступили лидеры государств Центральной Азии. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в телефонном разговоре с Владимиром Путиным 30 декабря выразил возмущение в связи с атакой украинских беспилотников на резиденцию президента России, о чем сообщил официальный сайт Кремля.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев также решительно осудил произошедшее, назвав атаку провокационной.

Позиция Москвы и ответ Киева

Первым об атаке на резиденцию на Валдае 29 декабря заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, в инциденте были задействованы 91 беспилотник, все из которых были уничтожены средствами ПВО. Он подчеркнул, что Москва не намерена выходить из переговоров с США, но скорректирует подходы к мирному диалогу, а также предупредил Киев об ответных мерах.

«Объекты для ответных ударов и время их нанесения Вооруженными силами России определены», — заявил Лавров.

Позднее в схожем ключе выступил и Юрий Ушаков, а Министерство обороны России сообщило об атаке спустя несколько часов.

Президент Украины Владимир Зеленский отверг заявление о намеренной атаке на резиденцию российского лидера, заявив, что, напротив, Россия якобы готовит удар. По состоянию на вечер 30 декабря, каких-либо подтверждений этим словам не последовало.

Комментарии Кремля и реакция Европы

30 декабря ситуацию прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что при массовом налете дронов не требуется дополнительных доказательств самого факта атаки, а вопросы, касающиеся обломков, находятся в компетенции военных.

«Я не думаю, что здесь должны быть какие-то улики, если такой массовый налет дронов осуществляется. Что касается обломков, я не могу сказать. Это скорее тема для наших военных», — заявил Песков.

Сам Владимир Путин публично ситуацию не комментировал.

Европейские официальные лица воздержались от заявлений. В этот день глава Еврокомиссии обсуждала украинское урегулирование по телефону с Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. Молчание сохранял и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, ранее неоднократно участвовавший в посреднических инициативах. Не последовало реакции и из стран Африки и Южной Америки.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.