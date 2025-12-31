В Оклахоме расследуют гибель супруги бывшего мужа Джилл Байден

Фото: © Getty Images/Kayla Bartkowski / Stringer

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Трагедия произошла после семейного конфликта.

В американском штате Оклахома правоохранительные органы выясняют обстоятельства смерти Линды Стивенсон, супруги бывшего мужа Джилл Байден. О случившемся сообщили местные власти, информацию также опубликовало издание Daily Mail. Джилл Байден — жена бывшего президента США Джо Байдена.

Тело 64-летней Линды Стивенсон обнаружили в гостиной ее дома в городе Оук-Хилл. Полиция получила сообщение о семейном конфликте. В 23:16 сотрудники прибыли по адресу и нашли женщину без сознания.

В полицейском отчете указано, что правоохранители немедленно приступили к оказанию помощи, однако спасти Стивенсон не удалось. По предварительным данным, причиной смерти стала остановка сердца. В офисе шерифа округа сообщили, что гибель Линды Стивенсон рассматривается как возможное преступление. Окончательные выводы будут сделаны после вскрытия, которое проведет судебно-медицинская служба штата.

Дочь погибшей, Кристина Веттори, заявила, что считает смерть матери убийством, и подчеркнула, что расследование должно вестись именно в этом направлении.

У Линды Стивенсон остался муж — бывший футболист Билл Стивенсон. Ранее он состоял в браке с Джилл Байден в период с 1970 по 1975 год. В интервью, данном в 2022 году, Джилл Байден рассказывала, что вышла замуж за Билла Стивенсона во время его учебы и спортивной карьеры в колледже, когда сама была студенткой Делавэрского университета, и признавалась, что тяжело переживала развод.

При этом Билл Стивенсон утверждал, что роман Джилл Байден с Джо Байденом начался еще до официального расторжения их брака. В 1977 году Джилл Байден вышла замуж за Джо Байдена, впоследствии ставшего президентом США. Позже она занялась воспитанием его сыновей — Бо Байдена и Хантера Байдена, рожденных в браке с политическим деятелем Нейлией Хантер. Она погибла в автокатастрофе в декабре 1972 года. В 1981 году у Джилл Байден и Джо Байдена родилась дочь Эшли Байден.

В одном из интервью Daily Mail Билл Стивенсон ранее говорил, что, несмотря на болезненный развод, именно он привел его к встрече с Линдой Стивенсон, которую он называл самым важным человеком в своей жизни.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.